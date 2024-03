Incendio nella notte | in fiamme il Kursaal a Montecatini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 23 marzo 2024)(Pistoia), 23 marzo 2024 – Un violentoè divampatoparte storica del complessodi. E’ successo intorno alle 4.30 del 23 marzo in Corso Roma angolo via Quattro Novembre Sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco leerano alte e ben visibili dall'esterno. Il tempestivo intervento ha evitato la propagazione dellealle vicine attività commerciali e all'intera struttura "ex". Operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso. La circolare stradale limitrofa al luogo dell'è stata momentaneamente chiusa per permettere alle ...