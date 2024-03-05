Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 15 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2024 ore 15:30 (Di martedì 5 marzo 2024) Viabilità DEL 5 MARZO 2024 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE, QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE PER LAVORI IN CORSO SULLA SALARIA, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TENUTA SANTA COLOMBA E SETTEBAGNI NELLE DUE DIREZIONI. MENTRE NEI DUE SENSI DI MARCIA ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI, SULLA CASILINA ALTEZZA BORGHESIANA E SU VIA APPIA TRA LA ZONA INDUSTRALE E ALBANO LAZIALE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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