Bezos supera Musk e ridiventa l' uomo più ricco del mondo

(Di martedì 5 marzo 2024) Jeff, il fondatore di Amazon, torna ad essere nuovamente la persona più ricca del, scavalcando Elone balzando in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall'autunno del 2021. Secondo Bloomberg, il patrimonio netto diammonta a 200 miliardi di dollari. La ricchezza personale diè di 198 miliardi di dollari mentre quella del patron di Lvmh Bernard Arnault...

Trattato di non proliferazione nucleare 1970: quali Stati non aderirono: La potenza devastante di queste armi supera di gran lunga quella utilizzata durante la Seconda Guerra Mondiale, evidenziando il rischio catastrofico che rappresentano per l’umanità. Dopo la Guerra ...tag24

L'indice Pmi dei servizi giù a 51,1 punti in Russia in febbraio: L'indice Pmi dei servizi è sceso in Russia a 51,1 punti in febbraio per effetto di un rallentamento degli ordini e di una calo della domanda. L'analogo dato era a quota 55,8 punti in gennaio.quotidiano

Bezos supera Musk e ridiventa il più ricco del mondo: Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha ripreso il suo posto di uomo più ricco del mondo, detronizzando Elon Musk nell'indice dei miliardari di Bloomberg. Il patrimonio netto di Bezos ammonta a 200 milia ...msn