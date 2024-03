Juve | il Maradona è diventato tabù | quinto ko consecutivo a Napoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lasfiora il pareggio a, ma spreca troppe occasione e così infila la quinta sconfitta consecutiva alMomento difficile per la: contro ilallo Stadioi bianconeri hanno subito il terzo ko in un mese. Nella sfida di domenica sera i bianconeri non giocano una brutta partita, ma sono tanti gli errori in avanti – Vlahovic, Cambiaso e Rugani sprecano tre palle gol nitide – e dietro sono venute meno le certezze: sul gol di Raspadori l’attaccante parte dietro ai difensori sul rigore e li anticipa arrivando per primo sulla ribattuta. Intanto, come riportato da Optapaolo, la Vecchia Signora anche a questo giro non riesce a fare punti all’ex San Paolo: si tratta della quinta sconfitta consecutiva nella trasferta campana. Una prima volta per il ...