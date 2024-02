Sofia Castelli uccisa a coltellate dall’ex | l’amica Aurora | “Nessuno la riporterà in vita | ma noi attendiamo giustizia”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Cologno Monzese (Milano), 29 febbraio 2024 – “Non ha senso ed è del tutto ingiustificato morire così, a 20 anni, comee la stessa Giulia per mano di chi aveva promesso amore eterno". Non si dà paceFiameni, migliore amica didall'ex fidanzato Zakaria Atqaoui, 23enne italo-marocchino, il 29 luglio scorso, a Cologno Monzese. “Ci si dovrebbe interrogare su queste vicende da subito senza attendere di esserne protagonisti”, dice ancora Fiameni, alla vigilia della prossima udienza del processo a Zakaria Atqaoui, prevista domani in Corte d'Assise a Monza. La giovane, che dormiva nella stanza accanto adurante il delitto, ha deciso di parlare della sua amica e nominare Giulia Cecchetin, per “non spegnere ...

