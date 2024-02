Pagelle – Osimhen sarà l’ossessione di Mazzarri Calzona si sente | De Laurentiis resti in silenzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ledi Sassuolo-Napoli 1-6, a cura di Fabrizio d’Esposito. MERET. Il gol dell’ennesimo serbo è un tiraccio lento, sbilenco a causa dell’effetto. Un vero accidenti aristotelico in questa partita in cui il Napoli didetto il Terzo ha marciato implacabile sulle macerie neroverdi. E mettersi a fare una radiografia pignola al giovane Meret sulla rete mi sembra esercizio vano e vacuo, almeno stasera – senza voto DI LORENZO. Altro che la disfatta sarda della destra di governo. Qui risorge la destra azzurra e l’Eurocapitano ispira due azioni fotocopia che ribaltano il citato accidenti neroverde. Bentornato Di Lorenzo – 7 OSTIGARD. Non c’era molto da difendere, diciamo la verità, epperò il Norvegese Volante e il redivivo Amir formano una coppia onesta e operosa, sicuramente la meno dannosa di questo Napoli menomato dal Duce Aurelio – ...