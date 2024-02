Strage di Erba | dopo 17 anni parte la revisione del processo per Rosa e Olindo | Azouz Marzouk tra i testimoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilche inizierà domani a Brescia non sarà l’ultimo, definitivo finale di partita. Sarà un punto fermo a oltre diciassettedalla sera terribile dell’11 dicembre 2006 quando, in un grande condominio di via Diaz, a, vennero massacrati a colpi di coltello e di spranga Raffaella Castagna, il suo bambino Youssef, di due, Paola Galli, madre di Raffaella, la vicina Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, con la gola trapassata dal coltello miracolosamente sopravvisse.Romano eBazzi presenti nell’aula della Corte d’appello. Sarà il “loro”, ildiconquistato dalla difesa. L’ex netturbino e l’ex colf ripongono qui le ultime speranze per vedersi sgravare dal ...