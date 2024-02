Sarri | “Mercato? Ognuno di prenda le sue responsabilità! Chiedevo A e dovevo scegliere tra C e D”

Maurizio Sarri si gode la vittoria per 2-0 nel recupero di campionato in Serie A sul campo del Torino. L'allenatore della Lazio ha dichiarato... (calciomercato)

LAZIO - Sarri: "Il Mercato non l'ho fatto io, chiedevo A e dovevo scegliere tra C e D": Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro la Fiorentina: Alcuni giocatori sono spariti dai suoi radar, come Kamada, Pellegrini, Pedro o C ...napolimagazine

Lazio, le parole di Sarri scatenano il web: per i tifosi deve dimettersi: Lazio, il duro sfogo di Sarri: dal Mercato alla squadra Lazio, tifosi contro Sarri: in tanti chiedono le sue dimissioni Caos Lazio: non solo Sarri, anche Lotito nel mirino delle critiche Lazio, il ...sport.virgilio

Retroscena da Milano: c'era accordo con Conte, una clausola ha fatto saltare tutto! Le cifre: Il triennale sarebbe scattato solo in caso di condivisione degli obiettivi di Mercato: Conte, invece, ha preteso che il rinnovo scattasse ugualmente ...tuttonapoli