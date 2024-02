Harry e Meghan disperati | cosa succede per la coppia

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 27 febbraio 2024) Incombe una nuova crisi sullaformata daMarkle e il principe. Questa volta ad essere messo alla prova però non sembra essere il loro sentimento, ma piuttosto la loro credibilità e popolarità. Inoltre, il comportamento assunto dalla royal family non sembra essere d’aiuto ai Sussex. Non è stato un anno particolarmente roseo per, ma se i problemi sembrano essere terminati, la realtà pare essere molto differente da ciò che si erano immaginati. Dopo la notizia della diagnosi della malattia di re Carlo, che ha toccato da vicino il secondogenito del sovrano, sembra che nuova nuova crisi stia per incombere sopra i Sussex. Eccostando.: il motivo, foto ...