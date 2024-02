Beatrice Luzzi da record | tutti i numeri del successo ed un posto meritato in finale al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024)continua a conquistaree soprattutto guadagna il primoinalfesta, ieri sera, per il traguardo superdell' attrice, che ha avuto la meglio al televoto sugli altri tre veterani finiti con lei in nomination.da: iIlinperera più che atteso, alla luce del forte affetto ricevuto in questi mesi, non sempre facili. Non solo per via degli scontri avvenuti in Casa, ma anche per illutto subito durante la sua permanenza ma che non le ha impedito di fermare la sua corsa. Dopo aver ...