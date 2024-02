Atp 500 Rio de Janeiro | primo titolo in stagione per Baez | Navone dominato in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sebastianbattenelladell’Atp 500 di Rio de2024. 6-2 6-1 il punteggio a favore del classe 2000 di Buenos Aires, che domina il derby argentino in un’ora e 24 minuti di gioco. Si ferma sul più bello l’incredibile corsa di, partito battendo nelle qualificazioni Alves e Olivieri per poi mettere in fila quattro grandi vittorie con Coria, Hanfmann, Fonseca e Norrie. Il classe 2001 entrerà di prepotenza in top 100 posizionandosi al 60° posto (best ranking) con 906 punti. Quintoin carriera per, dopo le tre vittorie su terra rossa a Estoril 2022, Cordoba 2023 e Kitzbuhel 2023 e il successo su cemento a Winston Salem 2023, che ritocca anche il suo best ranking salendo in 21ª posizione a 1825. La top 20 dista solo 15 punti con ...