‘Illuminate’ torna su Rai3 | con Martina Stella alla scoperta di Nilla Pizzi

Rai3, torna la docu-serie "Illuminate" - RAI Ufficio Stampa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da domani in seconda serata la sesta stagione della collana dedicata a donne esemplari del Novecento italiano, Monica Vitti, Suso Cecchi D’Amico e le Sorelle Fontana sono le esemplari donne del Novecento italiano al centro della sesta stagione di “Illuminate”, docu-serie in 4 puntate prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con