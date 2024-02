Il Paradiso delle Signore | spoiler | Matilde e Vittorio a rischio?

Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 23 febbraio: Vito prende una decisione definitiva!

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il triangolo amoroso composto dae Marta continuerà ad animare le prossime puntate del. Ricordiamo che la Guarnieri è tornata a Milano, dopo un lungo periodo trascorso in America in compagnia del suo nuovo compagno, Tom, un uomo sposato. Marta ha raccontato alla zia Adelaide, a suo padre Umberto e a suo cugino Tancredi di aver rotto con l'uomo dal momento che si è rifiutato di lasciare sua moglie. I due si sono lasciati in modo turbolento e sono rimasti in cattivi rapporti poiché lavoravano anche insieme e Tom ha licenziato la Guarnieri dopo la loro rottura. A quel punto, i suoi familiari le hanno consigliato di rimanere a Milano, dove la donna ha progettato l'inaugurazione di una casa-famiglia per ragazze madri e si è riavvicinata al suo ex marito, ...