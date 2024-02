Il Benevento 5 getta il cuore oltre l'ostacolo: 3-1 all'Itria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVittoria molto pesante che, probabilmente, vale doppio. Il GG Team Wearile supera l’Itria per 3-1, consolidando la vetta della classifica. Vanno a segno Guerra, De Crescenzo e Arvonio. Botta è squalificato, mister Centonze si affida al quintetto iniziale formato da Matheus, Imparato, Fetta, Milucci e Arvonio. La prima chance è proprio per Milucci, che calcia sul fondo da buona posizione. Imparato, con un lancio millimetrico, pesca il colpo di testa di Fetta: il tentativo del numero sette giallorosso termina fuori d’un soffio. Guerra, poco dopo, innesta Bobadilla che si fa ipnotizzare da Felice a tu per tu. Il match si stappa al 9? con Lorenzo Guerra, bravo a convertire in rete un assist di Arvonio. Lo stesso numero diciassette si rende ...