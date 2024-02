Calzona sicuro | imposte tre regole alla squadra | “Avvertito anche Kvara”

Calzona nuovo tecnico del Napoli: le tre condizioni imposte dalla Slovacchia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mistermette subito le cose in chiaro: treimprescindibili per concludere la stagione al meglio. Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco, ha assolutamente voglia di tenere l’ordine dello spogliatoio, gestendolo nella miglior maniera possibile. Da curare, in una stagione così deludente, è sicuramente il piano mentale condizionato soprattutto da alcuni atteggiamenti che hanno fatto storcere un po’ il naso all’intero ambiente da Garcia a, passando per Mazzarri. Sotto la gestione, è già scattato un campanellino d’rme che ha messo in guardia immediatamente il CT della Slovacchia. L’atteggiamento ditskhelia dopo l’uscita dal campo contro il Barcellona ha fatto tornare a gimmediatamente infatti il vecchio ...

Napoli, Demme escluso da tutte le liste: Calzona non potrà puntare su di lui, la motivazione societaria: In casa Napoli il nuovo allenatore Francesco Calzona ha già fatto sapere che tutti saranno presi in considerazione in questa ultima parte di stagione. dailynews24

Da Cagliari: "Napoli, Luvumbo osservato speciale. È il sogno di ADL": Con Luvumbo in campo la squadra ha sempre uno sfogo sicuro, perché quando la palla arriva nella sua zona qualcosa capita sempre. areanapoli

Osimhen, solo una lieve alterazione: col Cagliari sarà pronto: Solo una lieve alterazione. Victor Osimhen è il capocannoniere del Napoli in Serie A con 7 gol (in 13 partite) e in totale con 9 (in 19). tuttonapoli