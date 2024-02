Scherma | CdM Cairo | undici fiorettiste azzurre qualificate al tabellone principale

Scherma, CDM di fioretto e spada nel weekend • TAG24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Settesi sonoper ildella gara individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo al. Saranno dunquele atlete del ct Cerioni che gareggeranno in pedana in Egitto dato che, per diritto di ranking, erano già ammesse Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo. Dopo la fase a gironi, si sonoErica Cipressa, Aurora Grandis, Anna Cristino e Martina Sinigaglia. Hanno avuto bisogno invece delpreliminare ad eliminazione diretta Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Elena Tangherlini. Niente da fare invece per Serena Rossini, unica italiana eliminata, ko nel match decisivo. La gara individuale è in programma sabato 24 febbraio, ...