MLS 2024 | l’Inter Miami batte il Real Salt Lake 2-0 all’esordio Assist per Messi e Suarez

(Di giovedì 22 febbraio 2024)riparte da Leoe lo fa con una vittoria. Al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale la Mlssi apre con la vittoria della squadra di Gerardo Martino ai danni delper 2-0. Il fuoriclasse argentino è subito protagonista. Al 39? serve l’vincente per il vantaggio di Robert Taylor, che sfrutta la complicità del portiere avversario Zac MacMath. Il raddoppio nella ripresa: altra iniziativa di, palla a Luisufficiale con– e tocco di prima per Diego Gomez, che al minuto 83 chiude i conti. Luis, ad Apple TV, non nasconde l’entusiasmo per questa nuova avventura: “Non c’è ...

