Fermana | è rientrato l’allarme ’Pelloni’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prosegue il countdown per Virtus Entella-. Fischio d’inizio in programma per le ore 14 di domenica. Tra gli infortunati dei gialloblù, Malaccari dovrebbe essere l’unico a recuperare a pieno e su cui mister Stefano Protti potrebbe contare effettivamente. Da verificare nei prossimi giorni le condizioni dei due centrali De Santis e Spedalieri, stop più lunghi per Giandonato (che potrebbe essere convocabile contro l’Olbia, ndr) e Fontana. Comunque la squadra continua la preparazione alla gara e negli ultimi giorni è nato il caso attorno al "dove" proseguire gli allenamenti. Ormai da anni i gialloblù si allenano sul campo sintetico del Pelloni di Porto San Giorgio. Però nell’ultima settimana e qualche giorno la squadra ha sempre svolto le sue sedute sull’erba del Recchioni, fin da dopo la sconfitta contro la Vis Pesaro. Una decisione che poteva essere apprezzata ...