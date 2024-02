De Grandis: “Milan squadra fragile. Leao ha sprecato troppe occasioni”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Intervenuto a Sky Sport, Stefano Deha parlato deldopo la sconfitta contro il Rennes in Europa League

Stefano De Grandis , giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'Inter, indicando il Milan come possibile alleata per lo Scudetto (pianetamilan)

Milan, Kjaer: "Controllato bene finché non ci si è messo l'arbitro, vogliamo vincere contro tutti": Simon Kjaer, difensore del Milan, parla così a Sky Sport dopo il ritorno del playoff di Europa League perso 3-2 sul campo del Rennes ma valso comunque la qualificazione agli ottavi per Pioli e i suoi: ... tuttojuve

Stefano De Grandis ha parlato negli studi di Sky dopo la partita tra Rennes e Milan di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni: Stefano De Grandis ha parlato negli studi di Sky dopo la partita tra Rennes e Milan di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni Stefano De Grandis a Sky dopo Rennes Milan. LE PAROLE – «Ho visto due squ ... milannews24

De Grandis: «Mi aspettavo il turnover in questa partita e non a Monza. Troppi gol subiti Maignan due anni fa…»: Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel pre-partita di Rennes Milan: tutte le dichiarazioni del giornalista De Grandis ha analizzato a SkySport Rennes Milan, match valido per il ritorno dei playoff di ... milannews24