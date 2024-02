(Di giovedì 22 febbraio 2024) Successo per 2-0 sul Real Salt Lake,anche per Luis Suarez(STATI UNITI) - Al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale si è aperta ufficialmente la Mls 2024. A inaugurare le danzee Real Salt Lake: 2-0 per la squadra guidata dal Tata Martino, con Lionelsubito protagonista.

Calciomercato Milan , l’attaccante di proprietà dei rossoneri Divock Origi è vicino a trasferirsi in MLS al Los Angeles Fc. Il punto In attesa degli ultimi giorni prima ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , il futuro di Olivier Giroud è in bilico: c’è la possibilità di concludere la carriera in MLS. La situazione E’ strano da dire, ma il futuro di ... (dailymilan)

Calcio: Mls. Inter Miami apre stagione, assist Messi e vittoria: Successo per 2-0 sul Real Salt Lake, assist anche per Luis Suarez MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale si è ... sport.tiscali

MILAN - Giroud, tentazione MLS, la famiglia spinge per l'estero: Il calciatore francese sarebbe tentato dall'esperienza MLS come rivelato dal Corriere dello Sport. Il club rossonero ha aperto la via a un nuovo rinnovo, ma la famiglia del calciatore spinge verso ... napolimagazine

Milan: idea Thiago Motta con Zirkzee, Giroud in orbita MLS: Nel frattempo attorno al francese ci sarebbero delle sirene di mercato provenienti dalla MLS statunitense. In ogni caso il 37enne ... quindi puntare su un tecnico in grado di esprimere un calcio ... it.blastingnews