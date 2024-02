Simeone | «Inter fa bene contropiede | concesso troppo! 3 non bene»

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha analizzato quanto successo in-Atletico Madrid, primo round degli ottavi di finale di Champions League andato in scena allo stadio Meazza. Ecco quanto dichiarato al termine della sfida ai microfoni di Mediaset TROPPE CONCESSIONI – Diegoparla così dopo-Atletico Madrid: «Questa partita mi lascia che giochiamo contro una squadra forte, alla quale non puoi lasciare quello che abbiamo lasciato noi. Una squadra che riesce a fareil, è difficile quando gli dai possibilità di farlo e nel secondo tempo potevano approfittare e non lo hanno fatto. Al di là di questi dettagli importanti, la squadra ha fatto una partita buona e nel secondo tempo abbiamo avuto la palla di Llorente. Loro sono forti, dobbiamo lavorare tanto per vedere se ...

L'ex Diego Pablo Simeone torna a San Siro per affrontare con l'Atlético Madrid la sua amata Inter, nel match in programma martedì 20 febbraio alle ... (liberoquotidiano)

Walter Samuel tratta una serie di temi legati al mondo Inter in una lunga intervista rilasciata a Mundo Deportivo. L’argentino ex nerazzurro si ... (inter-news)

Inter-Atletico Madrid in campo tra poco per la partita di andata degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a ... (inter-news)

Champions, l'Inter vince il primo round contro l'Atletico Madrid: decide Arnautovi: L'Inter arrivava alla sfida di Champions, forte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l'Atletico di Simeone aveva messo ...

Inter - Atletico Madrid 1 - 0, gol di Arnautovic in andata ottavi Champions: La partita L'Inter arriva alla sfida di Champions forte del primo posto in campionato e di un 2024 in cui ha vinto tutte le partite giocate in tutte le competizioni, mentre l'Atletico di Simeone si ...

All'Inter il primo round della battaglia con l'Atletico Madrid: Nulla che l'Inter, però, non sia in grado di fare. Simeone alla vigilia l'ha definita una delle 4 - 5 squadre più forti d'Europa e il campo, nella prima metà del confronto, lo ha confermato. TUTTE LE ...