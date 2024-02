Laboratori Permanenti | un ciclo di incontri per il centenario della morte di Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Arezzo, 21 febbraio 2024 –prosegue le sue attività sul territorioValtiberina Toscana, che in questo mese di febbraio ha visto avvicendarsi un calendario ricco di eventi. I prossimi appuntamenti sono previsti per venerdì 23 febbraio 2024: due diverse iniziative di alto valore formativo e culturale.è risultata tra i vincitori del bando regionale dedicato alla FestaToscana 2023, legata per questa edizione ai cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. Nell’ambito delle iniziative proposte daè stata coinvolta Chille de la Balanza, storica compagnia di teatro che da molti anni si occupa di don Lorenzo Milani. La compagnia ha realizzato un docu-film sul Festival ...