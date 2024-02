Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 21 febbraio 2024 | Trono Classico e Over

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024), mercoledì 21è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 21, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diMario Cusitore torna in studio per Ida Platano e lei deciderà di darle una seconda chance. Sergio, dopo le ultime discussioni in studio, viene eliminato, decisione in linea con il suo pensiero dal momento che aveva già deciso di andarsene. ...