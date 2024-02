Superbonus | proroga dei termini per comunicare al Fisco crediti e sconto in fattura

Il termine, attualmente previsto al 16 marzo, per l'invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle ... (quotidiano)

Si va verso la proroga dal 16 marzo al 4 aprile per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative ... (lanotiziagiornale)

Dl Superbonus, via libera definitivo del Senato: nessuna proroga: Il Senato ha dato il via libera in seconda lettura alla conversione in legge del decreto Superbonus con 81 voti favorevoli, 48 voti contrari e 4 astenuti. Il provvedimento, approvato senza ...di proroga ...

Decreto Superbonus, ok definitivo. E si va verso la proroga per comunicazioni sconti e cessioni credito: Lo ha reso noto il Consiglio nazionale dei commercialisti che ha richiesto al ministro e al viceministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo , di " valutare la possibilità di proroga ". ...

Il dl Superbonus e' legge: il 110% e' al capolinea: Convertito in legge il decreto legge sulle agevolazioni fiscali nel settore edilizio ed in particolare sul superbonus al 110% per il quale non e' stata introdotta alcuna ulteriore forma di proroga. ...