Il Psg è pronto ad offrire al Napoli i 120 milioni per Osimhen Repubblica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilsenzafa fatica a segnare. E’ ormai un dato di fatto. L’attaccante nigeriano tornerà dalla Coppa d’Africa e proverà a riassestare la situazione. Intanto, però, si inizia a profilare quello che potrebbe essere il suo futuro lontano da. Il Psgall’assalto perScrive: Sarà complicato, per il, evitare la partenza diche, da assente (in Coppa d’Africa) ha avuto ancora ragione: senza di lui la squadra fatica a segnare (in trasferta è la 5ª volta di fila che non ci riesce, e lui c’era solo la prima volta, a dicembre a Roma). A De Laurentiis, del quale si conosce la stima proprio per il papabile Pioli, arriverà per il centravanti l’offerta da 120del Psg che, peraltro, ...

ROMA Certi bomber non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. A quasi 34 anni, Immobile è redivivo: 200 timbri in Serie A da sabato pomeriggio, 8° nella classifica all time a ...Al-Khelaifi sarebbe pronto ad ascoltare le indicazioni del dirigente e in estate il PSG potrebbe andare all’assalto del fuoriclasse del Milan. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ...Come il PSG sta pianificando di fare di Rafael Leao il successore di Mbappè, in un'estate di grandi cambiamenti e sfide per il Milan.