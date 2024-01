Luciana Littizzetto scrive una lettera al 2024 e cita la d’Urso ed Elodie

(Adnkronos) – Luciana Littizzetto non è nello studio di Che tempo che fa con Fabio Fazio per la puntata di domenica 17 dicembre. Littizzetto si ... ()

Come ogni anno, anche in questo che volge ormai al termine non poteva mancare la classica Letterina di Babbo Natale di Luciana Littizzetto , letta ... (blogtivvu)

comincia il suo monologo a Che tempo che fa , su canale Nove, nella puntata del 14 gennaio, con una lettera al 2024, in cui non manca di attaccare Matteo Salvini e fare battute ...Il monologo di: fango su SalviniNel ‘Papa Time’ di 'Che tempo che fa' 2,241 milioni di spettatori e l’11% di share sul Nove, che arriva terzo in serata battendo Rai3. Meglio, nello stesso arco temporale, hanno fatto però sia Canale ...Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto ha presentato una sua “letterina al 2024” che come al solito ha mantenuto il carattere ironico e il sarcasmo ben ...