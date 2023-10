Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre e si incendia Almeno 20 morti

Leggi su agi

(Di martedì 3 ottobre 2023) AGI - Sarebbero una ventina le persone decedute e circa una quarantina quelle ferite a seguito del gravissimo incidente avvenuto questa sera attorno alle ore 19,45 ain provincia di Venezia dove un autobus di linea ha sfondato la recinzione del'Rizzardi'ndo sui cavi dell'alta tensionendosi. Sul posto sono intervenute decine di ambulanza, squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine. L'Usl 3 di Venezia ha attività il protocollo delle grandi emergenze, ovvero messo in allerta tutti i pronto soccorso della zona con il richiamo del personale. "Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia". Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi all'incidente. ...