Napoli 2-3 Real Madrid | per i tifosi la colpa è di Rudi Garcia I commenti su Alex Meret

Real Madrid in fuga nel gruppo C della Champions League , Napoli secondo con 3 punti. CALCIO Napoli . Nella seconda giornata del girone C della ...

Commenta per primoMadrid 2 - 3 (primo tempo 1 - 2) Marcatori: 20' p.t. Ostigard (N), 27' p.t. Vinicius (R), 34' p.t. Bellingham (R), 9' s.t. Zielinski (N), 33' s.t. aut. Meret (N). Assist: 27' p.t. ...Carlo Ancelotti, allenatore delMadrid, ha così parlato dopo il match di Champions League giocato con ilCarlo Ancelotti ha così parlato ai microfoni di Sky Sport dopoMadrid. IMPRESSIONI DOPO LA VITTORIA - "Partita difficile e combattuta fino all'ultimo. Abbiamo incassato il primo gol che si poteva evitare, poi abbiamo iniziato ...

Napoli Real Madrid DIRETTA VIDEO: seguila gratis LIVE CalcioNapoli24

Napoli-Real Madrid: rivivi la diretta degli aggiornamenti verso la Champions Corriere dello Sport

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Real Madrid si impone al Maradona per 3-2 contro un Napoli che avrebbe forse meritato qualcosa in più. In una partita ricca di emozioni, è uno sfortunato autogol di Meret a ...Il Napoli esce dal Maradona, giustamente, tra gli applausi dei tifosi. Il Real Madrid è forte, e questa non è una notizia. Gli azzurri giocano alla pari, a tratti dominano gli avversari, nel finale ...