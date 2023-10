Mestre | estratta ultima vittima Mattarella chiama il sindaco di Venezia Brugnaro

(Di martedì 3 ottobre 2023) E’ una tragedia dalle enormi proporzioni: il bilancio, provvisorio, parla di almeno 21, vittime e di piu’ di 20 persone ricoverate negli ospedali del Veneto molte delle quali in gravissime condizioni. Purtroppo l’incidente ha coinvolto anche alcuni minori”. Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha commentato l’immane dramma diil“L’e’ statadal bus, pochi minuti fa, era l’autista”. La conferma è arrivata dal prefetto di, Michele Di Bari intervenuto ai microfoni del tg1, sul tragico incidente diche in queste ore ha sconvolto non solo un’intera città, ma l’Italia tutta., immane tragedia. Bus precipita da cavalcavia, 21 ...

