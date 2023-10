In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di agosto 2023, che sale del 2,3% rispetto a luglio. Lo rende noto Arera ...

In aumento la bolletta del gas per la famiglia tipo in tutela: l’authority per l’energia Arera ha comunicato, per i consumi di agosto 2023, un ...

Ed è per questo che ribadiamo al Governo la necessità di rinviare lo stop al regime di maggior tutela, considerato che, come dimostrano gli ultimi aggiornamentisu luce e, i prezzi sono ...Codacons: la spesa totale è salita a 2091 euro annui a nucleo 'L'aumento delle tariffe deldel 4,8% disposto daporta la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato a quota 1.

Mercato tutelato gas: cos'è, come funziona e quando finisce Money.it

Gas, Arera: nuovi aumenti in bolletta, +4,8% a settembre TGCOM

03 ott - In aumento la bolletta gas per la famiglia in tutela per i consumi di settembre, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. E' quanto sottolinea una nota di Arera, che precisa come l'aggiornamento ...Milano, 3 ott. (askanews) – In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. Lo comunica in una nota Arera, l’autorità d ...