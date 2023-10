I Legnanesi arrivano a Parre | in scena con “I sogni”

(Di lunedì 2 ottobre 2023). I Legnansi tornano a. Sabato 7 ottobre alle 21 saranno inal Pala Don Bosco dell’oratorio con lo spettacolo “I”. Qualcuno cantava che ison desideri di felicità… ed è proprio così, tutti primo o poi nella vitaamo di realizzare qualcosa che ci renda felici. Ne sa qualcosa Mabilia, che da sempre desidera avere al suo fianco un uomo che la ami e la ricopra di denari e vizi. Questa volta però, affinché il sogno si realizzi, occorrerà l’aiuto dei genitori Teresa e Giovanni. Con: Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Italo Giglioli. Per maggiori informazioni e biglietti: oratorio@parrocchia.it.

I Legnanesi arrivano al Giuditta Pasta di Saronno con i sogni della ... SaronnoNews.it

Al Sociale arrivano anche i Legnanesi e gli Stomp La Voce di Mantova

Ultim'ora su ticinonotizie.it MILANO (ITALPRESS) – I socialdemocratici nazionalisti dell’ex premier filorusso Robert Fico hanno vinto le elezioni parlamentari in Slovacchia. Al termine dello spoglio d ...Sono numerose le iniziative che le Case Famiglia di Sodalitas hanno organizzato in questi giorni in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.