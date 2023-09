Shevchenko ' mio ruolo non cambia | aiutare l' Ucraina'

Il campione di calcio nominato con decreto: 'ilruolo non cambia, aiutare l'Ucraina'"Ilruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso ilPaese, l'Ucraina": così Andry, prima di scendere sul green di golf per l'All Star Match che precede la Ryder Cup, c...

"Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina": così Andry Shevchenko, prima di scendere sul green ...“Lo faccio da volontario, per amore del mio paese”. Andriy Shevchenko scende in campo al fianco di Volodymyr Zelensky, che lo ha nominato “consigliere del presidente dell’Ucraina” all’estero. La ...