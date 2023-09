Marsiglia | le prime parole di Gattuso | 'Orgoglioso di essere qui | non vedo l'ora di mettermi al lavoro'

Con soli 9 punti totalizzati nellesei giornate, l 'Olympiquesi trova momentaneamente all'ottavo posto della Ligue 1. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.Calciomercato, ilufficializza Gattuso: leparoleGattuso è quindi il nuovo allenatore del, come evidenziato dallo stesso comunicato ufficiale della società. L'italiano ...

Gattuso nuovo allenatore del Marsiglia: è ufficiale Tuttosport

UFFICIALE: Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia TUTTO mercato WEB

Da pochi minuti è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il club francese non ha rivelato la durata del contratto dell'ex tecnico del Napoli, che subentra in una si ...Mancava solo l'annuncio ed ora è arrivato: il Marsiglia ufficializza così il nuovo allenatore Gennaro Gattuso che nel 2021 fu per pochi giorni (mai formalmente) il tecnico ...