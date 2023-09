Genoa | Gudmundsson | 'Mi piace segnare e farlo fare Roma? Difficile ma siamo in crescita'

(Di martedì 26 settembre 2023) E' il miglior dribblatore del campionato, nonché l'uomo in più delneo-tornato in Serie A. Eppure ad Albert...

Un'apparente contraddizione, questoche può contare sul re dei dribbling della Serie A (), oltre che su un attaccante ( Retegui ) che inquadra la porta come pochi altri, ma poi, scrive Filippo Grimaldi su La Gazzetta ...ha poi svelato dove preferisce giocare in campo, premettendo naturalmente che ogni ... Ora la Roma che ilaffronterà potendo contare su un Messias in più. "Sarà una partita difficile ...

Fantasia ma anche sacrificio: il folletto che viene dal freddo, Gudmundsson la luce del Genoa TUTTO mercato WEB

Genoa, la certezza di Gudmundsson: “Rosa di qualità, miglioreremo molto” La Repubblica

E' il miglior dribblatore del campionato, nonché l'uomo in più del Genoa neo-tornato in Serie A. Eppure ad Albert Gudmundsson c'è un aspetto di sé che vorrebbe migliorare: "Da attaccante è naturale ch ...JUVENTUS-LECCE Bianconeri che non rinunciano al 3-5-2, Allegri potrebbe far partire dalla panchina Vlahovic e dare una chance a Milik ma il serbo parte avanti. Lecce che recupera Baschirotto in difesa ...