Programmi TV di stasera | lunedì 25 settembre 2023 Borghese | Caressa e Corsi tra gli ospiti di Fake Show

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 25 settembre 2023)- Diffidate delle Imitazioni (foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 Nuova stagione Fiction. 3×01 Lontano dagli occhi: Sono passati alcuni mesi dall’agguato in cui Saverio Romaniello ha perso la vita e il maresciallo Ippazio Calogiuri, colpito da una pallottola, è entrato in coma. Imma lo va a trovare ogni giorno in ospedale nonostante i suoi innumerevoli impegni. In Procura può contare solo su un volenteroso Capozza e su Diana, che inizia a collaborare con lei sempre più attivamente. Per quel che riguarda la famiglia: la figlia Valentina ha deciso, non senza conflitti con la madre, di andare a studiare Lingue orientali a Napoli dove anche il suo ragazzo, Gabriele, è tornato a vivere. Con Pietro, il marito, sembra essere tornata la serenità. Almeno fino a che Calogiuri, inaspettatamente, si risveglia ...