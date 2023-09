Osimhen-Garcia | incontro a Castel Volturno | decisione dell’ultim’ora

(Di lunedì 25 settembre 2023) La reazione al cambio non è stata consona da parte del nigeriano. Poco fachiarificatore trae il tecnico. Il pareggio di Bologna, oltre ai problemi tecnici evidenziati già nelle ultime partite del Napoli, ha confermato anche un altro problema, il rapporto tra giocatori ed allenatore. Dopo il caso Kvaratskhelia contro il Genoa e la sostituzione non gradita al minuto 89 sul risultato di 2-2, altra grana dopo l’ultimo match in casa dei rossoblu. All’86, il tecnico del Napoli decide di sostituire Victor, con gli azzurri che dovevano attaccare per cercare la vittoria, visto che il risultato era inchiodato sullo 0-0, soprattutto dopo l’errore dal dischetto proprio dell’attaccante nigeriano. La reazione dial cambio però, ha fatto molto discutere tifosi e società, un ...

Non se la sta passando il benissimo il Napoli in questo avvio di stagione. Balzano all'occhio i risultati poco incoraggianti raccolti in...

Durante Bologna-Napoli, finita 0-0, Garcia ha sostituito Osimhen . La reazione avuta da Osimhen quando l’allenatore lo ha richiamato in panchina non ...

In casa Napoli sembra rientrato il caso Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti si è scusato con il tecnico Rudi Garcia per il suo sfogo nel ...

In casa Napoli sembra rientrato il caso. L'attaccante nigeriano infatti si è scusato con il tecnico Rudiper il suo sfogo nel momento della sostituzione a Bologna. Durante l'uscita dal campo infatti il capocannoniere dello ...Sfogo, gli aggiornamenti Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che ha fatto il punto sulla questione, annunciando le scuse del centravanti al resto del gruppo: ...

Garcia lo toglie, Osimhen la prende male: il gesto all'indirizzo del tecnico e cosa vuol dire La Gazzetta dello Sport

Rudi Garcia spiega cosa ha detto a Osimhen faccia a faccia: lo dice con una frase secca Fanpage.it

Anche Victor Osimhen come già in precedenza Kvaratskhelia ha manifestato la sua perplessità nei confronti delle scelte di Garcia. A Bologna il nigeriano dopo il cambio si è lamentato ad ampi gesti con ...Il 4-3-3 di Garcia deve sacrificare, per prima cosa, alcuni uomini a centrocampo: la linea difensiva è blindata, non c’è un solo momento in cui ci sono degli scricchiolii. Ma in attacco il Napoli va a ...