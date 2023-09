(Di lunedì 25 settembre 2023) I materiali scelti per la svolta green hanno più emissioni inquinanti di quelli in uso. Dopo due anni dietrofront sul progetto

Il set LEGO a tema Quidditch , dal mondo di Harry Potter , è sceso di prezzo su Amazon ; non lasciatevelo scappare! Gli amanti di Harry Potter e del ...

Quando nel 2021 il colosso daneseha lanciato il progetto di ricerca sulla plastica Pet (polietilene tereftalato) voleva cambiare ...plastica per creare i pezzi delle costruzioni per bambini (e...Fra le tante proposte, scegliere può diventare difficile, ma in questo casodovrete farlo, perché Amazon vi offre ben 2 set Starter PackSuper Mario a soli 97,89 , grazie allo sconto del 18% ...

Lego non riesce a trovare il mattoncino green, abbandonata la produzione da plastica riciclata (di N. Palla) L'HuffPost

Lego non userà plastica riciclata per i suoi mattoncini WIRED Italia

Secondo la Procura di Trieste, gli elementi finora emersi non indicano un decesso dovuto all’opera di terzi. Sul corpo sono state trovate diverse carte, tra cui un certificato medico che diagnosticava ...Non credo in nienter recensione del film di Alessandro Marzullo al cinema com'è e di cosa parla il film presentato al Festival di Pesaro ...