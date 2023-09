Grande Fratello stasera | «provvedimenti in arrivo» | il retroscena

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 25 settembre 2023) Quinto appuntamento con. Le anticipazioni di lunedì 25 settembre 2023 svelano che il pubblico da casa assisterà alla prima eliminazione di uno dei concorrenti finiti in nomination giovedì scorso. Chi tra Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi dovrà dire addio a questa esperienza? (QUI i sondaggi). In diretta si parlerà anche di Heidi Baci e Massimiliano Varrese. I due hanno avuto un confronto cercando di chiarire le incomprensioni: desideroso di chiarire con lei, l'attore è andato da lei per delineare meglio la propria posizione. Non vorrebbe far passare un messaggio sbagliato, lui non ha perso la testa e le sue chiacchiere non erano un modo per approcciarsi a lei. Nelle scorse ore più di un volto attuale della Casa di Cinecittà è finito nella bufera: Vittorio ...