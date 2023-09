Gli ucraini hanno ucciso l' ammiraglio russo Sokolov | cosa succede ora

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'Viktorè stato. A molti il suo nome dice poco, ma per le Forze ucraine per le operazioni speciali, quello del comandante della Flotta russa del Mar Nero è di cruciale importanza.sarebbe statoin un attacco missilistico dello scorso 22 agosto in...

Oppositore Kara-Murza in colonia penale in Siberia. Drone esplode in pieno centro a Kursk, Russia - Mosca: distrutto drone di Kiev su regione di Bryansk - Mosca: distrutto drone di Kiev su regione di Bryansk RaiNews

"Fermare gli ucraini entro ottobre": l'ultimatum di Putin a Shoigu ilGiornale.it

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rivelato che i primi carri armati M1A1 Abrams arriveranno in Ucraina la prossima settimana. L'annuncio è arrivato nella giornata di giovedì 21 settembre do ...Il presidente russo vuole che il suo esercito fermi la controffensiva di Kiev e torni all'attacco. Difficile prevedere le conseguenze per Sergei Shoigu nel caso in cui non riesca a rispettare l'ordine ...