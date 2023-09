Palladino | «Con l’Inter avevamo lasciato a desiderare Oggi bene»

(Di sabato 23 settembre 2023) Il Monza ha disputato una partita di qualità elevatissima. Il pareggio è anche stretto con la Lazio, Raffaeledefinisce alcune differenze rispetto alla gara consu Sky Sport. DIFFERENZE – Contutt’altra squadra, Raffaeleparla dopo il pari del suo Monza con la Lazio: «Contro Inter e Atalanta. Queste partite danno consapevolezze, anche a quelli che non giocano. Siamo una grande famiglia, vogliamo fareè un ottimo risultato, non deve mai mancare l’umiltà e la fame da mettere in tutte le partite. Fondamentale è anche l’autostima, prestazioni del genere contro la Lazio che ha bisogno di punti sono difficili. A livello tecnico una delle nostre migliori partite. ...

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro il Lecce Raffaele Palladino , ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Fiorentina, i ...

L’uomo che parlava alle vigne è un libro di Pierpaolo Palladino edito dalla casa editrice La Mongolfiera, in cui storia, natura ed elementi magici ...

"Troveremo una squadra carica dopo il pareggio in Champions", spiega il tecnico dei brianzoli Monza - Tre punti la Lazio , uno in più il Monza . Da ...

Il Monza di Palladino sarà in campo alle 20.45 contro la Lazio, nell’anticipo serale della quinta giornata di Serie A. L’allenatore dei brianzoli, a ...

L'allenatore del Monza , Raffaele Palladino ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Lazio: "Siamo felici e soddisfatti,...

(dal 23's.t D'Ambrosio 6 : spegne le velleità offensive dei biancocelestimolta più lucidità e ... ) All.:6,5 : gioca bene il Monza, senza paura e senza andare in difficoltà contro il ...Finora, l'unica vittoria risale allo scorso 2 settembre in occasione della sfidail Napoli . Contro il Monza di, Ciro Immobile è tornato al gol in casa dopo 134 giorni grazie al ...

Monza, esame nella Capitale. Palladino contro il “maestro” Sarri ... Quotidiano Sportivo

Lazio - Monza, Palladino: "Fare punti con le big è sempre difficile ... Noi Biancocelesti

La rete carica la squadra di Palladino, forse anche troppo, perché nei minuti successivi finiscono con il rimediare due cartellini gialli in rapida sequenza. Prima Izzo riceve il giallo per un pestone ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.