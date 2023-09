La gestione dell’impianto elettrico aziendale | alcune linee guida per evitare di commettere errori spiacevoli

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 settembre 2023) In ogni tipo di azienda che al suo interno ospita uffici e uno stabilimento produttivo, l’impiantoe di illuminazione è una componente fondamentale, sia per il comfort che per la sicurezza di tutte le persone che vengono impiegate. Si tratta di un sistema che, se mantenuto con la giusta attenzione, può garantire un luogo di lavoro più sicuro e produttivo per tutti. Per questo motivo nelle prossime righe vedremo alcuni consigli per riuscire ad agire con cautela e gestire al meglio la manutenzione ed eventuali guasti. I requisiti di Legge per un impiantoa norma I Comprendere a fondo le normative vigenti è cruciale per garantire la sicurezza e la conformità di ogni infrastruttura elettrica. Nell’ambito della regolamentazione italiana, gli standard tecnici e legali per gli impianti elettrici sono delineati dal Comitato Elettrotecnico ...