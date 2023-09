Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile | sospesa l’alimentazione

(Di venerdì 22 settembre 2023), ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale de L’Aquila, è in. In serata i medici hanno sospeso la sua alimentazione. Il boss di Cosa Nostra, arrestato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza lunga quasi trent’anni, è malato di tumore al colon in stato avanzato. Il 12 settembre, le condizioni di salute disono peggiorate e i medici hanno escluso un suo ritorno in carcere. A poco è servito l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto nei mesi scorsi. Nell’ultima settimana, il boss di Cosa Nostra è andato inper la reazione a farmaci somministrati per la terapia del dolore, alternando momenti di lucidità ad altri di debolezza. Alla fine, ilè diventato ...

Denaro in coma irreversibile , stop all'alimentazione da questa sera. Il boss di Cosa nostra era malato di cancro già da 3 anni e proprio la necessità di sottoporsi alla chemioterapia ...L'ultimo padrino si avvia verso il suo ultimo viaggio:Denaro è in coma irreversibile e i medici hanno deciso di sospendergli l'alimentazione forzata .Denaro in coma . Il boss stroncato da un cancro al colon . ...

Già da alcuni giorni, Messina Denaro non era in grado di nutrirsi da solo, e il 12 settembre le cure mediche erano state interrotte, lasciando attive solo le terapie per il controllo del dolore.Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile e da stasera non verrà più alimentato. Scorrono i titoli di coda sulla storia del boss riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni, arrestato il 16 ...