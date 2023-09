Napoletano | 17enne disabile abusata dal compagno della madre

(Di giovedì 21 settembre 2023) , anche lei raggiunta da provvedimento per maltrattamenti La storia che scuote San Giuseppe Vesuviano, un comune alle pendici del Vesuvio, vede coinvolta una. Secondo quanto scoperto dai Carabinieri, la minore avrebbe subito molestie sessuali dal, un uomo di 26 anni. L’uomo, conviventeminore, avrebbe commesso ripetuti abusi, per cui è scattata nei suoi confronti l’accusa di violenza sessuale aggravata. Indagata anche lavittima, una 40enne, accusata di maltrattamenti. A seguito delle indagini, sarebbe emerso che la donna si sarebbe resa responsabile di reiterate violenze e condotte vessatorie nei confrontifiglia, reati per cui ...

Sparò a ingegnere per rubare lo scooter: arrestatoIn un video le sequenze choc della rapina, vittima in fin di vita I due avrebbero tentato di sottrarre lo scooter l giovane e al suo rifiuto ...Sparò a ingegnere per rubare lo scooter: arrestatoIn un video le sequenze choc della rapina, vittima in fin di vita I due avrebbero tentato di sottrarre lo scooter l giovane e al suo rifiuto ...

Orrore a Napoli: violenta per mesi la figlia disabile della compagna ... QUOTIDIANO NAZIONALE

San Gennaro Vesuviano, violenta per mesi la figliastra disabile: arrestato Teleclubitalia.it

Una storia di orrori accaduta a San Gennaro Vesuviano, nel Napoletano. Ai domiciliari la madre 40enne e il suo convivente di 26 anni. La ragazza è stata allontanata dalla famiglia ...«Per me la giustizia più grande è che questi ragazzi possano riabilitarsi. Sono sopravvissuto, questo è ciò che conta più di ogni altra cosa. Mi auguro solo che i responsabili possano intraprendere un ...