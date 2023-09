I pro e i contro del noleggio lungo termine

Leggi su tpi

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ilauto a(NLT) si concretizza in un particolare tipo di contratto stipulato fra una società diauto e un cliente che può essere un’azienda, un soggetto privato, un ente pubblico, un libero professionista, ecc. Nel, la durata del rapporto contrattuale, stabilita preventivamente tra i contraenti, varia tipicamente fra i 12 o 24 e i 60 mesi. In sostanza, il cliente (privato o azienda che sia), a fronte dell’utilizzo della vettura dovrà corrispondere alla società di, per tutto il periodo previsto dall’accordo, un canone mensile il cui importo dipende essenzialmente dal tipo di vettura scelta, dai vari servizi (alcuni inclusi nel canone di, altri extra) e dall’importo ...