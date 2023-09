F1 | Fernando Alonso | “Dobbiamo capire perché non siamo più la seconda forza in pista”

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 settembre 2023) Un’Aston Martin e unin difficoltà. A inizio stagione, la scuderia britannica era ladel campionato, con una certa costanza sul podio e l’unica antagonista della Red Bull. Tutti valori che sono cambiati nel corso dell’anno: a Singapore a vincere è stata la Ferrari con Carlos Sainz e l’asturiano non è mai riuscito a lottare neppure per le prime tre posizioni. Queste le sue parole in conferenza stampa prima del weekend del GP di Suzuka, in Giappone: “Sono molto contento del progetto, anche in gare difficili come Singapore o Monza, tutti i nostri incontri con la scuderia sono molto produttivi.”non nasconde la sua ambizione: “La motivazione della squadra per diventare una squadra leader, le risorse e la determinazione sono straordinarie, quindi sono molto felice, ma ...