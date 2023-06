Manchester City-Inter 0-0 LIVE | Ederson attento su Lautaro

(Di sabato 10 giugno 2023) Allo stadio Ataturk, il match valido per la finale di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ataturk,si affrontano nel match valido per la finale della Champions League 2022/2023.

Fuori dopo 35 minuti. Kevin De Bruyne , stella del, ha abbandonato il campo della finale di Champions contro l' Inter per un problema muscolare al flessore della gamba destra. Ha provato a stringere i denti, ma non c'è stato niente da ...La società ha allestito il maxi schermo allo stadio Meazza, dando l'opportunità a migliaia di persone di seguire la finale di Champions League contro ila San Siro.Destino amaro il suo, anche perché era successo già nel 2021, nell'ultima finale giocata dale persa contro il Chelsea. In quel caso, il centrocampista deluscì dopo un'ora a seguito ...

Manchester City-Inter 0-0 | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Primo cambi ...MANCHESTER CITY-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 61' - Altro errore di Akanji, che stavolta rimedia in tempo evitando l'intervento di Lautaro. 59' - Akanji sbaglia tutto, ...