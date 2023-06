Ciao Capi | le parole strazianti che commuovono Mara Venier

(Di sabato 10 giugno 2023) Un doloroso lutto ha colpitoe soprattutto sua figlia Elisabetta Ferracini, che ha perso improvvisamente il marito Pier Francesco Forleo. L'uomo aveva 61 anni ed era direttore dei diritti sportivi Rai: a dare la notizia della scomparsa è stata l'azienda, che ha rilasciato una nota ufficiale. Poi laha deciso di condividere il dolore sui social. “Pier, sei stato un genero meraviglioso - ha scritto la conduttrice di Domenica In - hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia e io ti ho voluto bene come un figlio”. Nelle ultime ore è intervenuto anche Giulio Longari: il nipote 21enne dellaha voluto ricordare in pubblico il marito di sua madre, Elisabetta Ferracini. “”, ha scritto a corredo di una foto che ha condiviso nelle sue storie ...

', ha scritto Giulio a corredo dello scatto pubblicato nelle sue Instagram stories . Una foto che risale a 15 anni fa e lo ritrae a mare, abbracciato a Forleo, quando aveva circa 4 o 5 anni.

Giulio Longari, il nipote 21enne di Mara Venier, nelle ultime ore ha ricordato sul suo profilo Instagram, Pier Francesco Forleo: il marito della mamma Elisabetta Ferracini ...Pier Francesco Forleo, il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai morto all'età di 62 anni, era sposato con Elisabetta Ferraccini, la figlia ...