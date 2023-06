Roland Garros | Zverev e Ruud in semifinale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 giugno 2023) Parigi – Se Djokovic e Alcaraz scenderanno in campo per conquistare la finale del, lo faranno anche Alexandere Casper. Il tedesco ha vinto con Tomas Martin Etcheverry per tre set a uno (6-4, 3-6, 6-3, 6-4), mentreha superato Holger Rune con il risultato 3 set a uno (1-6, 2-6, 3-6, 6-3). Entrambi gareggeranno domani sul rosso di Parigi. Come anche Djokovic e Alcaraz. (foto@-Facebook) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le ...