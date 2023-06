Milan | Mirabelli | Maldini? Voto 10

(Di giovedì 8 giugno 2023) E su De Keteleare: ""Leggo da mesi che sarebbe un brocco. Starei attento a dire questo. Perché non lo è. E determinati giocatori hanno bisogno di più tempo e ambientamento. In Italia ci vuole un po' ...

Massimiliano, ex dirigente del, ha parlato a TMW della separazione tra la squadra rossonera e Maldini: "Non avrei mai immaginato una cosa del genere. I dirigenti vanno giudicati per i risultati. ...Massimiliano, è un dirigente di calcio molto esperto che ha ottenuto importanti risultati durante la sua esperienza all'Inter e al. Nel club nerazzurro è stato chiamato da Piero Ausilio che gli ha ..."D'altronde continua- , lo zoccolo duro di questoè costituito da giocatori il cui arrivo è un merito proprio di Maldini e Massara. Per me, il giudizio è super positivo, ...

Milan, Mirabelli: “Maldini e Massara out Frizione note e addio non sorprende” ItaSportPress

Nessuno può negare che il brutale epilogo della collaborazione tra il Milan americano e Paolo Maldini faccia ancora un rumore impressionante. È peggio di un terremoto perché ...