Jennifer Aniston cambia look e si mostra con i capelli grigi

(Di giovedì 8 giugno 2023) Andie McDowell, Jane Fonda, Helen Mirren: sono tante le pioniere che, sul red carpet come su Instagram, hanno scelto di abbracciare la propria bellezza al naturale.e bianchi compresi. Una tendenza che va oltre il rifiutare di doversi tingere al primo capello bianco e accetta il passare del tempo, anche attraverso l’imbiancarsi della chioma. L’ultima a unirsi al “club dei” èche, su Instagram, è apparsa con un’inconfondibile ricrescitaa. Un video brevissimo, girato per presentare Intensive Repair Treatment, il nuovo prodotto della sua linea per, Lolavie. Eppure, agli occhi attenti dei follower non sono sfuggite le radici sale e pepe dell’attrice. «I tuoi occhi brillano ancora di più», scrive ...

L'ultima a unirsi al 'club dei capelli grigi' è Jennifer Aniston che, su Instagram, è apparsa con un'inconfondibile ricrescita grigia. Un video brevissimo, girato per presentare Intensive Repair Treatment, il nuovo prodotto della sua linea per capelli, Lolavie. Il suo hairstyle è stato il più copiato degli anni '90. Il famoso taglio scalato alla Rachel fu, per anni, il più richiesto nei saloni di parrucchieri dell'emisfero occidentale. Jennifer Aniston, in realtà, quel look lo odiava, ma si ritrovò e continua a essere suo malgrado, fonte di ispirazione per le chiome di tutte le donne con una tv in casa.

Jennifer Aniston si mostra con i capelli grigi su Instagram, conquistando i fan con una ricrescita sale e pepe ...L'attrice ha anticipato alcuni dettagli circa la terza stagione dello show di Apple TV+ che presto arriverà in streaming.